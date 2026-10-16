В Україні відкрили лабораторію, яка шукатиме азбест у завалах після обстрілів

В Україні з’явилася лабораторія, яка допоможе виявляти азбест у зруйнованих будівлях і будівельному смітті. Її відкрили в Києві за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) та уряду Японії. За його словами, лабораторію обладнали системою трансмісійної електронної мікроскопії. Вона дає змогу виявляти навіть найтонші волокна азбесту, які складно або неможливо побачити за допомогою звичайного оптичного мікроскопа.

Це важливо для розчищення завалів після російських обстрілів. Частина пошкоджених будівель містить матеріали з азбестом, а під час руйнування та демонтажу небезпечні волокна можуть потрапляти в повітря.

Чим небезпечний азбест

Азбест — це група природних мінералів, волокна яких раніше широко використовували в будівництві. Він є, зокрема, у деяких видах шиферу, теплоізоляції та інших будівельних матеріалах. Поки такі матеріали залишаються цілими й не пошкодженими, ризик потрапляння волокон у повітря може бути нижчим. Однак під час руйнування будівлі, різання, ламання або розбирання завалів азбестові волокна можуть вивільнятися. Вони настільки дрібні, що людина може вдихнути їх, навіть не помітивши цього.

Вдихання азбестових волокон пов’язане з розвитком серйозних захворювань, зокрема раку легень і мезотеліоми — злоякісної пухлини оболонок, які вкривають легені та інші внутрішні органи. Небезпека полягає і в тому, що хвороби можуть проявитися через багато років після контакту з азбестом. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міжнародної організації праці, професійний вплив азбесту щороку спричиняє понад 200 тисяч смертей у світі. Це понад 70% смертей від онкологічних захворювань, пов’язаних із роботою.

В Україні використання азбесту заборонили в жовтні 2023 року. Проте це не означає, що він зник із будівель, зведених раніше. Саме тому під час розбору старих або пошкоджених споруд потрібно перевіряти матеріали та дотримуватися правил безпеки.

Що перевірятиме нова лабораторія

На першому етапі лабораторія досліджуватиме матеріали, зібрані в межах проєктів ПРООН з управління відходами руйнувань. Результати аналізів допоможуть визначати, які відходи містять азбест і як із ними безпечно поводитися. За даними Віктора Ляшка, під час робіт із розчищення завалів у восьми областях України ПРООН допомогла впоратися з понад мільйоном тонн відходів руйнувань. Із них понад 3570 тонн небезпечних відходів, зокрема матеріалів з азбестом, уже безпечно відокремили.

Тепер лабораторні дослідження допоможуть точніше визначати склад відходів. Це дасть змогу краще захищати працівників, які розбирають завали, правильно сортувати будівельне сміття та визначати, які матеріали можна повторно використати. Важливо, що не всі відходи після руйнувань можна безпечно переробляти. Перед повторним використанням їх потрібно перевірити на наявність небезпечних речовин. Лише після цього можна визначати, які фракції придатні для подальших будівельних робіт.

Україна готується до європейських вимог

Відкриття лабораторії також пов’язане з наближенням українських стандартів до вимог Європейського Союзу. Як повідомив міністр охорони здоров’я, директива ЄС 2023/2668 передбачає зниження допустимої концентрації азбесту в повітрі робочої зони вдесятеро — до 0,01 волокна на кубічний сантиметр. З 21 грудня 2029 року країни ЄС мають використовувати електронну мікроскопію для вимірювання концентрації азбесту.

Україна вже працює над створенням відповідної системи. Наступними кроками для нової лабораторії стануть акредитація за міжнародним стандартом ISO/IEC 17025 і навчання українських фахівців. Цей стандарт визначає вимоги до компетентності лабораторій, які проводять випробування та калібрування. Акредитація підтвердить, що лабораторія працює за встановленими вимогами та може забезпечувати надійні результати досліджень.

Крім того, Мінекономіки та ПРООН спільно розробляють стандарти для безпечного поводження з відходами руйнувань. В Україні вже підготували національні стандарти щодо відбору проб, виявлення азбесту та контролю його вмісту в повітрі. Також розпочали роботу над новими правилами у сфері циркулярного будівництва, яке передбачає повторне використання матеріалів.

Чому це важливо для відбудови України

За оцінкою RDNA5, станом на кінець 2025 року внаслідок російських атак було пошкоджено або зруйновано 14% житлового фонду України. Це зачепило понад три мільйони домогосподарств. Відбудова потребуватиме великої кількості будівельних матеріалів. Частину відходів після руйнувань можна переробити й використати повторно, але для цього необхідно переконатися, що вони не містять небезпечних речовин.

Заступниця міністра економіки Олена Крамаренко наголосила, що перевірка матеріалів є важливою умовою безпечного відновлення. «Значна частина відходів руйнувань може бути перероблена та повторно використана для відбудови. Однак для цього необхідно забезпечити належне сортування та перевірку матеріалів на вміст небезпечних речовин», — зазначила вона.

За словами Крамаренко, нова лабораторія допоможе створити умови для безпечного використання вторинних матеріалів у будівництві. Це дасть змогу не лише зменшувати кількість відходів, а й захищати здоров’я людей та довкілля. Проєкт реалізували за фінансової підтримки уряду Японії та за участі ПРООН в Україні. Після відкриття лабораторія готуватиметься до міжнародної акредитації, а її фахівці пройдуть навчання.

Таким чином, нова лабораторія має допомогти Україні безпечніше розбирати пошкоджені будівлі, відокремлювати небезпечні матеріали та визначати, що можна використати повторно під час відбудови. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає заборону використання азбесту в будівництві.