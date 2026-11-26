Украина объединит платформы Brave1 Dataroom и Avengers Labs, чтобы активизировать разработку моделей искусственного интеллекта для нужд Сил обороны.

Основное направление — совершенствование технологий автоматического обнаружения и распознавания воздушных целей, в частности российских дронов типа «Шахед».

Объединение позволит разработчикам работать с более обширным массивом данных и технологических инструментов для обучения и тестирования моделей ИИ. Особое внимание уделяется компьютерному зрению, которое позволяет системам автоматически обнаруживать и распознавать объекты в воздухе.

Brave1 Dataroom уже объединяет более 130 компаний, создавших свыше 1000 моделей для перехвата воздушных целей. Платформа обеспечивает защищенную среду для работы с данными и развития технологий искусственного интеллекта.

Avengers Labs, созданная Центром инноваций и развития оборонных технологий, уже накопила более 5 млн аннотированных кадров — изображений с отмеченными объектами, которые используются для обучения ИИ. Платформа работает на основе реальных данных с поля боя и связана с цифровой экосистемой DELTA.

К развитию Avengers Labs также привлекаются международные партнеры. Украина уже начала сотрудничество с Великобританией и Данией, предоставив им возможность обучать и тестировать собственные модели ИИ на украинских боевых данных в защищенной среде без возможности выгрузки этих данных.

Источник: Министерство обороны Украины.

Сотни украинских оборонных компаний уже применяют искусственный интеллект в производстве оружия и разработке военных технологий.

По результатам опроса Минздрава, ИИ применяют 80,5% медицинских работников. В исследовании приняли участие более 7 тысяч медиков, 300 пациентов и 39 представителей бизнеса и профильных организаций.

В ЕС вступили в силу новые правила маркировки контента, сгенерированного искусственным интеллектом.

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