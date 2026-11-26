乌克兰将整合Brave1 Dataroom和Avengers Labs两大平台，以加强针对国防军需求的人工智能模型研发。

主要方向是完善空中目标的自动探测与识别技术，特别是针对俄罗斯“沙赫德”型无人机。

此次整合将使开发人员能够利用更庞大的数据集和技术工具，用于人工智能模型的训练和测试。其中，计算机视觉技术备受关注，它使系统能够自动探测和识别空中目标。

Brave1 Dataroom目前已汇聚超过130家企业，这些企业共同开发了1000多个用于拦截空中目标的模型。该平台为数据处理和人工智能技术研发提供了安全的环境。

由国防技术创新与发展中心创立的Avengers Labs，已积累了超过500万张标注图像——即标注了目标的图像，这些图像用于训练人工智能。 该平台基于真实的战场数据运行，并与DELTA数字生态系统相连。

Avengers Labs的开发还吸引了国际合作伙伴的参与。乌克兰已与英国和丹麦展开合作，允许它们在受保护的环境中利用乌克兰的作战数据训练和测试自己的AI模型，且这些数据无法被导出。

来源：乌克兰国防部。

数百家乌克兰国防企业已将人工智能应用于武器生产和军事技术研发。

根据乌克兰卫生部的一项调查结果，80.5%的医务人员正在使用人工智能。该研究共有超过7000名医务人员、300名患者以及39名企业及相关组织代表参与。

欧盟已开始实施关于人工智能生成内容的新标识规则。

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