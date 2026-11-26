基辅警方查获了一名24岁的苏姆州居民，该男子涉嫌参与一起诈骗案，导致两家企业损失620万格里夫纳。 犯罪分子发送了伪装成国家税务局发出的、带有恶意软件的虚假电子邮件。

据调查显示，2025年9月，诈骗分子以国家税务局名义向企业发送了含有病毒的邮件。一旦收件人打开这些邮件，犯罪分子便能入侵会计人员的电脑，进而控制企业的银行账户。

在获取了两家基辅公司的账户访问权限后，犯罪分子将620万格里夫纳转入了其控制的个体经营者账户。执法部门成功追踪了资金流向，并冻结了近300万格里夫纳。

诈骗犯还将另外320万格里夫纳转出并兑换成加密货币。调查人员查明了多个加密货币钱包，其中资产超过6万USDT（约合270万格里夫纳），这些钱包已被查封。

一名24岁的嫌疑人已被缺席告知涉嫌犯罪。他可能面临最高12年监禁及没收财产的处罚。 在搜查过程中，警方查获了手机、SIM卡及数字证据。执法部门正在继续追查该诈骗团伙的其他参与者。

消息来源：乌克兰国家警察、基辅市检察院。

在特尔诺皮尔，一名诈骗犯冒充警察，骗取了一名退休老妇人3万多格里夫纳。

此前，在扎卡尔帕蒂地区，一个犯罪团伙的两名成员因以虚构债务和准予经营为由，向企业家和当地居民勒索数百万格里夫纳及美元，已被判处长期监禁。 该团伙的共同组织者被判处8年6个月有期徒刑，其中一名实施者被判处7年6个月有期徒刑。

此前，在伊万诺-弗兰科夫斯克州，警方查获了三名来自科洛米亚地区的年轻居民，据调查显示，他们从16名乌克兰人的银行账户中盗取了近64.5万格里夫纳。 嫌疑犯中有一名未成年人，受害者中包括三名现役军人。

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