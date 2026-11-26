美国正致力于吸引乌克兰和欧洲国家参与扩大“爱国者”防空系统生产，并加强国际供应链。五角大楼在回应“美国之音”的询问时作出了上述表态。

美国国防部强调，华盛顿支持深化工业合作，并扩大爱国者系统现有型号及未来改进型产量的生产。

据五角大楼代表称，为此正在实施一系列措施，以加快与欧洲伙伴及乌克兰的跨大西洋合作。

记者们还就有关向乌克兰供应爱国者系统拦截导弹存在问题的报道寻求置评。然而，五角大楼既未证实也未否认有关交付延迟的报道，仅表示将继续推进工业合作。

消息来源：五角大楼（在对“美国之音”的回应中）。

在美国生产乌克兰“爱国者”导弹的许可证在五角大楼受阻。这很可能是由于唐纳德·特朗普总统对此事的立场所致。

需要指出的是，总统沃洛迪米尔·泽连斯基曾表示，中东局势的升级影响着乌克兰的安全及其防空系统的保障。

德国已无法再向乌克兰提供“爱国者”防空系统。目前该国的库存已耗尽。德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯已就此作出声明。

总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，乌克兰无法等待数年才能获得“爱国者”系统所需的导弹，因为俄罗斯仍在持续打击能源基础设施，并准备在冬季更积极地使用弹道导弹。

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