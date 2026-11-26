США работают над привлечением Украины и европейских стран к расширению производства систем противовоздушной обороны Patriot и укреплению международных цепочек поставок. Об этом заявили в Пентагоне в ответ на запрос «Голоса Америки».

Американское оборонное ведомство подчеркнуло, что Вашингтон поддерживает углубление промышленного сотрудничества и наращивание производства существующих и будущих модификаций Patriot.

Для этого, по словам представителей Пентагона, реализуется ряд мер по ускорению трансатлантического сотрудничества с европейскими партнерами и Украиной.

Журналисты также просили прокомментировать информацию о проблемах с поставками Украине ракет-перехватчиков для Patriot. Однако в Пентагоне не подтвердили и не опровергли сообщения о задержках поставок, ограничившись заявлениями о продолжении промышленного сотрудничества.

Источник: Пентагон (в ответе «Голосу Америки»).

Лицензии на производство украинских ракет Patriot в США застряли в Пентагоне. Вероятно, из-за позиции президента Дональда Трампа по этому вопросу.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке влияет на безопасность Украины и обеспечение её системами противовоздушной обороны.

Германия больше не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot. На данный момент ресурс в этой стране исчерпан. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может годами ждать поставок ракет для систем «Патриот», ведь Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре и готовится более активно применять баллистические ракеты зимой.

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