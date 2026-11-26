11月25日，乌克兰内阁通过了第1460号决议，据此提高了各省、区、市、镇及村级议会及其执行机构领导人和工作人员的职位工资。

具体而言，省议会主席和基辅市市长的薪金从30.3千格里夫纳提高至33.3千格里夫纳， 第一副议长——从2.65万格里夫纳增至2.91万格里夫纳，副议长——从2.37万格里夫纳增至2.6万格里夫纳。专业人员的薪金从8.5千格里夫纳提高至9.4千格里夫纳。

此外，还调整了区议会、各部门、各管理局及其他地方自治机构负责人的薪资。区议会主席的职位薪资现根据职级不同，介于1.9万至2.67万格里夫纳之间。

自2027年1月1日起，对于在可能发生或正在发生战斗行动的地区工作的地方自治官员，其薪资将根据2022年1月1日当地社区的人口数量进行核算。 该规定将有效至战时状态被终止或废止之年的年底。

来源：乌克兰内阁。

乌克兰提议自2027年1月1日起，不仅在医院，还在学校、体育机构及社会福利机构中，为医务人员设定最低职位薪资标准。

乌克兰卫生部正在考虑将医生最低工资提高至3万格里夫纳，护士和护理员的最低工资提高至2万格里夫纳。 不过，这些数额尚未最终确定，具体调整时间将取决于现有资金状况及政府的决策。

此前，乌克兰最高拉达否决了对公务员工资的限制。

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