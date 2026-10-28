Верховна Рада відхилила обмеження зарплат держслужбовців

0:00 / 0:00

Народні депутати не підтримали пропозицію обмежити місячні зарплати державних службовців до 80 тис. грн. Верховна Рада відхилила правку №1003 до проєкту державного бюджету на 2027 рік під час засідання в середу, 28 жовтня.

За цю правку проголосувало 157 нардепів з 226 необхідних для врахування.

Бюджетний комітет Ради раніше також не підтримав цю правку. Вона передбачала обмежити зарплату в органах влади, місцевому самоврядуванні та бюджетних установах до 80 тис. грн на місяць як засіб економії бюджету.

Обмеження мало поширюватися на нардепів, суддів, суддів КСУ, членів ВРП і ВККС, прокурорів і працівників Нацбанку, проте не стосуватися тих, хто бере участь в обороні та відсічі агресії РФ. Точний перелік посад визначав би уряд.

Також нардепи відхилили правку №611, за якою угоди про визнання винуватості не могли б зобов'язувати обвинуваченого платити третім особам. Гроші мали йти тільки в держбюджет або на відшкодування за цивільним позовом.

Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету на 2027 рік у першому читанні.

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради підтримав підвищення зарплат військовим.

Також бюджетний комітет Ради підтримав законопроєкт про військовий збір.

Читай нас у