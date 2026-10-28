Rada Najwyższa odrzuciła ograniczenia dotyczące wynagrodzeń urzędników państwowych

Posłowie nie poparli propozycji ograniczenia miesięcznych wynagrodzeń urzędników państwowych do 80 tys. hrywien. Rada Najwyższa odrzuciła poprawkę nr 1003 do projektu budżetu państwa na rok 2027 podczas posiedzenia w środę, 28 października.

Za tą poprawką zagłosowało 157 posłów z 226 wymaganych do jej przyjęcia.

Komisja Budżetowa Rady wcześniej również nie poparła tej poprawki. Przewidywała ona ograniczenie wynagrodzeń w organach władzy, samorządzie lokalnym i instytucjach budżetowych do 80 tys. hrywien miesięcznie jako środek oszczędnościowy.

Ograniczenie miało dotyczyć posłów, sędziów, sędziów Konstytucyjnego Sądu Ukrainy, członków Rady Wyższej Adwokatury i Komisji Kwalifikacyjnej Sędziów Sądu Najwyższego, prokuratorów oraz pracowników Narodowego Banku Ukrainy, jednak nie miało obejmować osób uczestniczących w obronie i odpieraniu agresji Federacji Rosyjskiej. Dokładny wykaz stanowisk miałby ustalić rząd.

Ponadto posłowie odrzucili poprawkę nr 611, zgodnie z którą ugody w sprawie przyznania się do winy nie mogłyby zobowiązywać oskarżonego do wypłacania środków osobom trzecim. Środki miały trafiać wyłącznie do budżetu państwa lub na zadośćuczynienie w ramach powództwa cywilnego.

Rada Najwyższa poparła projekt budżetu państwa na rok 2027 w pierwszym czytaniu.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla wojskowych.

Komisja budżetowa Rady poparła również projekt ustawy o opłacie wojskowej.

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