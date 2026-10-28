Верховная Рада отклонила ограничение зарплат госслужащих

Народные депутаты не поддержали предложение ограничить месячные зарплаты государственных служащих суммой до 80 тыс. грн. Верховная Рада отклонила поправку № 1003 к проекту государственного бюджета на 2027 год в ходе заседания в среду, 28 октября.

За эту поправку проголосовали 157 народных депутатов из 226, необходимых для ее принятия.

Бюджетный комитет Рады ранее также не поддержал эту поправку. Она предусматривала ограничение зарплаты в органах власти, местном самоуправлении и бюджетных учреждениях до 80 тыс. грн в месяц в качестве меры экономии бюджетных средств.

Ограничение должно было распространяться на народных депутатов, судей, судей КСУ, членов ВРП и ВККС, прокуроров и сотрудников Нацбанка, однако не касаться тех, кто участвует в обороне и отражении агрессии РФ. Точный перечень должностей определяло бы правительство.

Также народные депутаты отклонили поправку №611, согласно которой соглашения о признании вины не могли бы обязывать обвиняемого выплачивать деньги третьим лицам. Деньги должны были поступать только в госбюджет или на возмещение по гражданскому иску.

Верховная Рада поддержала проект госбюджета на 2027 год в первом чтении.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

Также бюджетный комитет Рады поддержал законопроект о военном сборе.

Читай нас в