波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基表示，乌克兰在加入欧盟的道路上，可能在交通、农业、少数民族权利保护以及历史问题等领域遇到困难。

西科尔斯基希望乌克兰能在今年年底前开启所有谈判章节。与此同时，他强调这仅仅是复杂进程的开始，该进程将要求乌克兰履行众多入盟条件。

据这位波兰部长称，交通和农业问题可能成为谈判中最棘手的问题之一。对部分欧盟国家而言，保护少数民族权利至关重要；而对波兰来说，解决历史问题则是重中之重。

西科尔斯基指出，乌克兰人已经意识到入盟过程的复杂性，但他强调，最终目标值得为此付出努力。

来源：拉多斯瓦夫·西科尔斯基在波兰参议院的发言。

乌克兰外交部就波兰议会正在审议的关于禁止“乌克兰民族主义组织-乌克兰起义军（OUN-UPA）”意识形态的立法倡议作出了回应。 基辅方面呼吁波兰方面避免采取可能加剧双边关系紧张的单方面举措，并强调继续开展两国间历史对话的重要性。

波兰国家记忆研究所决定寻找种族灭绝罪行的受害者或目击者，据称这些罪行是第二次世界大战期间由乌克兰民族主义组织-乌克兰起义军（OUN-UPA）成员在沃伦省境内犯下的。 该机构要求他们提供相应的佐证文件。

此前，波兰曾提议在《国家记忆研究所法》（INP）中替换乌克兰民族主义者和东小波兰等术语。此外，波兰还准备将其境内的乌克兰纪念碑合法化。