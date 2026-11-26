Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на пути Украины к членству в Евросоюзе могут возникнуть трудности в сферах транспорта, сельского хозяйства, защиты прав национальных меньшинств и исторических вопросов.

Сикорский надеется, что до конца года Украина откроет все переговорные кластеры. В то же время он подчеркнул, что это лишь начало сложного процесса, который потребует выполнения многочисленных условий для вступления.

По словам польского министра, вопросы транспорта и сельского хозяйства могут стать одними из самых сложных в ходе переговоров. Для отдельных стран ЕС важным будет защита прав национальных меньшинств, а для Польши — урегулирование исторических вопросов.

Сикорский отметил, что украинцы уже осознают сложность процесса вступления, однако подчеркнул, что конечная цель стоит затраченных усилий.

Источник: выступление Радослава Сикорского в Сенате Польши.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на законодательную инициативу, рассматриваемую Сеймом Польши, о запрете идеологии «ОУН-УПА». В Киеве призвали польскую сторону воздержаться от односторонних шагов, которые могут обострить двусторонние отношения, и подчеркнули важность продолжения исторического диалога между странами.

Польский институт национальной памяти решил найти пострадавших или свидетелей «преступлений геноцида», которые во время Второй мировой войны якобы совершили члены ОУН-УПА на территории Волынского воеводства. Их просят предоставить соответствующую подтверждающую документацию.

Ранее в Польше предложили заменить термины «украинские националисты» и «Восточная Малопольша» в законе об Институте национальной памяти (ИНП). Также Польша готова легализовать украинские памятники на своей территории.