26 ноября президент Владимир Зеленский освободил Дарью Прокофьеву-Янчиленко от должности руководителя Межведомственного научно-исследовательского центра по проблемам борьбы с организованной преступностью при СНБО.

Соответствующее распоряжение №138/2026-рп было опубликовано на сайте президента Украины.

Прокофьева-Янчиленко была назначена на эту должность 16 ноября 2020 года. Центр обеспечивает научно-аналитическое и прогнозное сопровождение деятельности СНБО в сфере борьбы с организованной преступностью.

Источник: Офис Президента Украины.

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