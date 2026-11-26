26 ноября 2026 года президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Ткаченко командующим Силами поддержки Вооружённых сил Украины. На этой должности он сменил Дмитрия Герегу, которого глава государства уволил в тот же день. Соответствующие указы были опубликованы на сайте президента.

О назначении Дмитрия Ткаченко говорится в указе № 1144/2026, который Владимир Зеленский подписал 26 ноября. В документе указано: «Назначить Ткаченко Дмитрия Васильевича командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины».

В тот же день президент подписал ещё один указ — № 1143/2026. Им Дмитрий Герега был освобождён от должности командующего Силами поддержки ВСУ. Оба документа были опубликованы на официальном сайте главы государства. Указ о назначении Ткаченко вступает в силу со дня его опубликования.

За что отвечают Силы поддержки ВСУ

Силы поддержки — отдельный род войск Вооруженных сил Украины. Их работа охватывает важные задачи, которые помогают войскам действовать на фронте и обеспечивать их потребности. В частности, к направлениям работы относятся инженерная поддержка, радиационная, химическая и биологическая защита, топографическое и гидрометеорологическое обеспечение. Также подразделения этого рода войск занимаются разминированием территорий и созданием инженерных заграждений.

Силы поддержки обеспечивают условия для работы других подразделений ВСУ. От их работы зависят защита военных, подготовка позиций и безопасность передвижения на различных участках фронта. На данный момент в обнародованном указе о назначении Дмитрия Ткаченко не сообщается о причинах кадровой перестановки или дальнейших задачах нового командующего.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Алексея Коваленко командующим Войсками связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ глава государства подписал и обнародовал 15 сентября. До этого Коваленко более двух лет исполнял обязанности командующего этим родом войск.

Генерал-майор Виктор Николюк завершил работу в должности командующего Группировкой войск «Восток». Он заявил, что передал преемнику полностью боеспособную группировку, которая выполняла задачи на пяти направлениях фронта.

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