Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ
26 ноября 2026 года президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Ткаченко командующим Силами поддержки Вооружённых сил Украины. На этой должности он сменил Дмитрия Герегу, которого глава государства уволил в тот же день. Соответствующие указы были опубликованы на сайте президента.
О назначении Дмитрия Ткаченко говорится в указе № 1144/2026, который Владимир Зеленский подписал 26 ноября. В документе указано: «Назначить Ткаченко Дмитрия Васильевича командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины».
В тот же день президент подписал ещё один указ — № 1143/2026. Им Дмитрий Герега был освобождён от должности командующего Силами поддержки ВСУ. Оба документа были опубликованы на официальном сайте главы государства. Указ о назначении Ткаченко вступает в силу со дня его опубликования.
За что отвечают Силы поддержки ВСУ
Силы поддержки — отдельный род войск Вооруженных сил Украины. Их работа охватывает важные задачи, которые помогают войскам действовать на фронте и обеспечивать их потребности. В частности, к направлениям работы относятся инженерная поддержка, радиационная, химическая и биологическая защита, топографическое и гидрометеорологическое обеспечение. Также подразделения этого рода войск занимаются разминированием территорий и созданием инженерных заграждений.
Силы поддержки обеспечивают условия для работы других подразделений ВСУ. От их работы зависят защита военных, подготовка позиций и безопасность передвижения на различных участках фронта. На данный момент в обнародованном указе о назначении Дмитрия Ткаченко не сообщается о причинах кадровой перестановки или дальнейших задачах нового командующего.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Алексея Коваленко командующим Войсками связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ глава государства подписал и обнародовал 15 сентября. До этого Коваленко более двух лет исполнял обязанности командующего этим родом войск.
Генерал-майор Виктор Николюк завершил работу в должности командующего Группировкой войск «Восток». Он заявил, что передал преемнику полностью боеспособную группировку, которая выполняла задачи на пяти направлениях фронта.