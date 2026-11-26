26 listopada prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił Darię Prokofjewą-Janczylenko ze stanowiska dyrektorki Międzyresortowego Centrum Badawczego ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

Odpowiednie zarządzenie nr 138/2026-rp opublikowano na stronie internetowej prezydenta Ukrainy.

Prokofjewa-Janczylenko została mianowana na to stanowisko 16 listopada 2020 roku. Centrum zapewnia wsparcie naukowo-analityczne i prognostyczne dla działalności Rady Bezpieczeństwa Narodowego w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Źródło: Kancelaria Prezydenta Ukrainy.

Wiceminister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Rusłan Olijnik ogłosił zakończenie pracy w resortcie. Urzędnik pełnił tę funkcję niecałe trzy miesiące — rząd mianował go wiceministrem dopiero w sierpniu 2026 roku.

Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Oleksandr Poklad zwolnił ze stanowisk dwóch wysokich rangą urzędników resortu, którzy zostali objęci dochodzeniem NABU w ramach operacji „Kartagina”.

Rada Ministrów Ukrainy przeprowadziła zmiany kadrowe w szeregu ministerstw i agencji państwowych. Rząd podjął decyzję o zwolnieniu pięciu urzędników oraz mianowaniu kolejnych czterech na nowe stanowiska, w tym stanowiska kierownicze.

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