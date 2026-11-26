W piątek, 27 listopada, w czterech zachodnich obwodach Ukrainy prognozowane są obfite opady śniegu. Warstwa śniegu może wzrosnąć o 8 do 20 centymetrów.

Spodziewane jest również oblepianie się mokrego śniegu oraz oblodzenie dróg.

Opady śniegu obejmą obwody lwowski, iwano-frankowski, tarnopolski i czerniowiecki. Mokry śnieg i zwykły śnieg prognozowane są niemal na całej Ukrainie, z wyjątkiem regionów północnych i północno-wschodnich. W Zakarpaciu i na południu spodziewane są opady deszczu.

W nocy temperatura powietrza spadnie do -1…-6°, w ciągu dnia wyniesie od -3° do +3°. W Zakarpaciu i na południu będzie cieplej — od +2° do +8° w ciągu doby.

W Kijowie nie przewiduje się opadów. W nocy temperatura wyniesie -1…-3°, a w ciągu dnia około 0°.

Z powodu mokrego śniegu i nocnych mrozów na drogach, zwłaszcza na zachodzie kraju, pojawi się gołoledź. Kierowcom zaleca się zwiększenie odległości między pojazdami, ponieważ droga hamowania na śliskiej nawierzchni znacznie się wydłuża.

Źródło: Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

W Karpatach 25 listopada panuje prawdziwa zima: wyżyny pokryte są śniegiem, a na niektórych odcinkach obserwuje się jego przywieranie. W najbliższym czasie śniegu nie będzie mniej, ponieważ w nocy temperatura powietrza jeszcze bardziej spadnie.

Wieczorem 24 listopada nad Kijowem przeszła śnieżyca. Ulice i chodniki stopniowo pokryły się białym śniegiem, a zdjęcia zaśnieżonej stolicy pojawiły się w sieci. Jednocześnie mieszkańcy Kijowa powinni zachować ostrożność na drogach i chodnikach — z powodu oblodzenia poruszanie się po mieście może być niebezpieczne.

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