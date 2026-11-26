Słowacja nie weźmie udziału w nowej pożyczce Unii Europejskiej dla Ukrainy w wysokości 45 mld euro, jednak nie będzie przeszkadzać w jej przyznaniu. Zamiast tego premier Robert Fico proponuje przeznaczenie środków na dwustronną pomoc dla Ukrainy.

Swoje stanowisko przedstawił w przeddzień szczytu UE, na którym omawiany jest wieloletni budżet Unii oraz finansowanie Ukrainy. Fico nazwał podział pożyczki na część wojskową i cywilną „sztuczką” Komisji Europejskiej, stwierdzając, że w rzeczywistości chodzi o jedną pożyczkę.

Według szacunków słowackiego premiera udział w pożyczce kosztowałby kraj około 11 mln euro rocznie — tyle wyniosłyby odsetki od pożyczki.

Zamiast tego Fico chce przeznaczyć te środki na dwustronną pomoc dla Ukrainy. Wśród proponowanych kierunków pomocy znajdują się: sprzęt cywilny produkcji słowackiej, olej napędowy, lokomotywy oraz awaryjne dostawy energii elektrycznej. Podkreślił, że pomoc powinna polegać na dostawach towarów, a nie na bezpośrednich wypłatach pieniężnych, a jednocześnie wspierać słowacki przemysł.

Jednocześnie Fico oświadczył, że Słowacja nie ma zasadniczych zastrzeżeń wobec przeznaczenia dla Ukrainy około 140 mld euro bezpośrednio z wieloletniego budżetu UE na lata 2028–2034.

Źródło: Robert Fico.

Słowacja nie weźmie udziału w nowym programie kredytowym Unii Europejskiej dla Ukrainy o wartości 45 mld euro. Premier Robert Fico oświadczył, że Bratysława nie zmieni swojego stanowiska pomimo nacisków ze strony Niemiec. Jednocześnie kraj ten obiecuje kontynuować pomoc humanitarną dla Ukrainy, ale odmawia udziału w jej finansowaniu wojskowym.

Niemcy zaproponowały Unii Europejskiej rezygnację z wymogu jednomyślnego zatwierdzania nowych kredytów dla Ukrainy. Komisja Europejska proponuje przeznaczyć 100 mld euro pomocy dla Kijowa w budżecie UE na lata 2028–2034, którego łączna kwota może wynieść 2 bln euro.

Kanada rozważa możliwość przyłączenia się do kredytu Unii Europejskiej w wysokości 90 mld euro na wsparcie Ukrainy.

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