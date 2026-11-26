W radzie gminy Górskiej w rejonie Boryspola w obwodzie kijowskim zareagowano na burzę wywołaną zakupem ze środków budżetowych smartfona Apple iPhone 17 Pro Max o pojemności 1 TB, którego cena wyniosła 90 tys. hrywien. Twierdzą tam, że urządzenie nie zostało zakupione do osobistego użytku przewodniczącego gminy, lecz w celu dokumentowania życia lokalnych mieszkańców.

Jak poinformowała służba prasowa rady wiejskiej, kwestię zakupu rozpatrzono na III posiedzeniu plenarnym 117. sesji rady wiejskiej po pojawieniu się w lokalnych kanałach Telegram informacji, że gadżet został zakupiony dla przewodniczącego gminy.

Podczas sesji wyjaśniono radnym, że smartfon służy jako narzędzie pracy do tworzenia materiałów fotograficznych i wideo, montażu wiadomości, a także do relacjonowania wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i ważnych społecznie. W urzędzie dodano, że po przedstawieniu tych wyjaśnień radni nie zgłosili zastrzeżeń co do wykorzystania sprzętu do informowania mieszkańców. Nie wyjaśniono jednak, dlaczego nie wystarczyłby im zwykły, tańszy gadżet, a koniecznie potrzebny był właśnie taki iPhone.

Źródło: biuro prasowe Rady Gminy Górskiej.

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