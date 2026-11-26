В Горском сельском совете Бориспольского района Киевской области отреагировали на резонанс вокруг приобретения за бюджетные средства смартфона Apple iPhone 17 Pro Max объемом 1 ТБ стоимостью 90 тыс. грн. Там утверждают, что устройство купили не для личного пользования главы общины, а для освещения жизни местных жителей.

Как сообщила пресс-служба сельсовета, вопрос о закупке рассмотрели на III пленарном заседании 117-й сессии сельского совета после публикаций в местных Telegram-каналах о том, что гаджет приобрели для главы общины.

Во время сессии депутатам объяснили, что смартфон используется в качестве рабочего инструмента для создания фото- и видеоматериалов, монтажа новостей, а также освещения образовательных, культурных, спортивных и общественно значимых событий. В ведомстве добавили, что после предоставления этих разъяснений депутаты не высказали возражений относительно использования техники для информирования жителей. Почему им не подошел обычный, более бюджетный гаджет, а крайне необходим был именно такой iPhone, там не объяснили.

Источник: пресс-служба Горского сельского совета.

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