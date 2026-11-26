W Pivdennoukrainsku poinformowano wykonawcę o podejrzeniu sprzeniewierzenia środków budżetowych podczas remontu schronu w jednym z liceów.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa wprowadzał on do protokołów wykonanych prac nieprawdziwe informacje dotyczące ich zakresu i wartości.

Na podstawie tych dokumentów bezpodstawnie przekazano mu ponad 226 tys. hrywien środków budżetowych. Przedsiębiorca jest podejrzany o sprzeniewierzenie pieniędzy i fałszerstwo służbowe.

W sierpniu 2026 roku temu samemu wykonawcy postawiono już zarzut sprzeniewierzenia środków budżetowych podczas remontu schronu w innym liceum w mieście.

Zgodnie z zarzucanymi mu artykułami grozi mu od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, a także zakaz sprawowania określonych funkcji przez okres do 3 lat.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Mikołajowie.

Prokuratura rejonowa Holosiivsk w Kijowie zakończyła śledztwo i przekazała do sądu sprawę dotyczącą sprzeniewierzenia środków budżetowych podczas budowy schronu.

W dzielnicy Hołosiejów w Kijowie ujawniono schemat sprzeniewierzenia prawie miliona hrywien środków budżetowych podczas gruntownego remontu schronu w budynku Rady Rejonowej Hołosiejów. Jednemu z urzędników postawiono zarzuty.

Sąd Gospodarczy obwodu kijowskiego uwzględnił pozew prokuratorów ds. nieletnich z prokuratury obwodowej w Kijowie i postanowił rozwiązać umowę na przebudowę wraz z dobudową Akademickiego Liceum w Mironówce oraz wyposażenie schronu. Wartość kontraktu przekraczała 139,4 mln hrywien.

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