W Żytomierzu społeczność zagłosowała za przejściem katedry do POCU
W Żytomierzu podczas walnego zgromadzenia wspólnota poparła przejście katedry św. Krzyża z podległości Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego do Prawosławnego Kościoła Ukrainy.
Rano w świątyni odbyło się nabożeństwo. Jak poinformowali parafianie, było ono poświęcone św. Janowi Złotoustemu. Następnie przybyła społeczność PCU, która zorganizowała zgromadzenie w sprawie przejścia świątyni.
Na schodach i na terenie świątyni zgromadzili się parafianie UPC MP, a przy bramie – zwolennicy PCU, którzy opowiedzieli się za przejściem. Nie wpuszczono ich jednak na teren świątyni.
Wraz z przedstawicielami POCU przybył arcybiskup Żytomierski i Poleski Włodzimierz (Szlapak).
„Musimy pokazać naszym żołnierzom, że tutaj, na tyłach, nie tylko się modlimy, ale także działamy, udowadniając, że kochamy państwo ukraińskie i Kościół ukraiński... Zabytki architektury regionu Żytomierskiego, w których znajdują się świątynie, powinny należeć do państwa ukraińskiego, a Bóg powinien być w nich wielbiony w języku ukraińskim” – zaznaczył arcybiskup.
Jak powiedział, w dalszej kolejności odbędzie się procedura prawna dotycząca przeniesienia własności świątyni.
Zwolennicy POCU śpiewali hymn Ukrainy, a ich przeciwnicy – pieśni w języku cerkiewnosłowiańskim.
Przedstawiciele Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej podlegającej Metropolii Moskiewskiej odmówili komentarza. Na miejscu zdarzenia patrolowała policja.
Jest to pierwsze od 2014 roku przekazanie świątyni Cerkwi Prawosławnej Ukrainy w Żytomierzu.
Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego jest zabytkiem architektury o znaczeniu lokalnym. Została zbudowana na początku XX wieku na Górze Zamkowej – w historycznym centrum Żytomierza. W latach 30. XX wieku świątynię zamknięto, a następnie przekazano ją obwodowemu muzeum krajoznawczemu, w którym mieściła się ekspozycja muzeum przyrody. W 2011 roku rada obwodowa przekazała kościół Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu.
O tym z miejsca zdarzenia informuje korespondentka agencji Ukrinform.
PCU otrzymała katedrę, w której odbyła się ceremonia pożegnania Tarasa Szewczenki.