W Żytomierzu podczas walnego zgromadzenia wspólnota poparła przejście katedry św. Krzyża z podległości Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego do Prawosławnego Kościoła Ukrainy.

Rano w świątyni odbyło się nabożeństwo. Jak poinformowali parafianie, było ono poświęcone św. Janowi Złotoustemu. Następnie przybyła społeczność PCU, która zorganizowała zgromadzenie w sprawie przejścia świątyni.

Na schodach i na terenie świątyni zgromadzili się parafianie UPC MP, a przy bramie – zwolennicy PCU, którzy opowiedzieli się za przejściem. Nie wpuszczono ich jednak na teren świątyni.

Wraz z przedstawicielami POCU przybył arcybiskup Żytomierski i Poleski Włodzimierz (Szlapak).

„Musimy pokazać naszym żołnierzom, że tutaj, na tyłach, nie tylko się modlimy, ale także działamy, udowadniając, że kochamy państwo ukraińskie i Kościół ukraiński... Zabytki architektury regionu Żytomierskiego, w których znajdują się świątynie, powinny należeć do państwa ukraińskiego, a Bóg powinien być w nich wielbiony w języku ukraińskim” – zaznaczył arcybiskup.

Jak powiedział, w dalszej kolejności odbędzie się procedura prawna dotycząca przeniesienia własności świątyni.

Zwolennicy POCU śpiewali hymn Ukrainy, a ich przeciwnicy – pieśni w języku cerkiewnosłowiańskim.

Przedstawiciele Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej podlegającej Metropolii Moskiewskiej odmówili komentarza. Na miejscu zdarzenia patrolowała policja.

Jest to pierwsze od 2014 roku przekazanie świątyni Cerkwi Prawosławnej Ukrainy w Żytomierzu.

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego jest zabytkiem architektury o znaczeniu lokalnym. Została zbudowana na początku XX wieku na Górze Zamkowej – w historycznym centrum Żytomierza. W latach 30. XX wieku świątynię zamknięto, a następnie przekazano ją obwodowemu muzeum krajoznawczemu, w którym mieściła się ekspozycja muzeum przyrody. W 2011 roku rada obwodowa przekazała kościół Cerkwi Prawosławnej Moskiewskiego Patriarchatu.

O tym z miejsca zdarzenia informuje korespondentka agencji Ukrinform.

PCU otrzymała katedrę, w której odbyła się ceremonia pożegnania Tarasa Szewczenki.

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