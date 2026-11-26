В Житомире в ходе общего собрания прихожане поддержали переход Свято-Крестовоздвиженского кафедрального собора из подчинения Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Утром в храме проходило богослужение. Как рассказали прихожане, оно было посвящено святителю Иоанну Златоусту. После этого прибыла община ПЦУ, которая организовала собрание по вопросу перехода храма.

На лестнице и территории храма собрались прихожане УПЦ МП, а у ворот — сторонники ПЦУ, проголосовавшие за переход. Однако на территорию храма их не пускали.

Вместе с представителями ПЦУ прибыл архиепископ Житомирский и Полесский Владимир (Шлапак).

«Мы должны показать нашим воинам, что здесь, в тылу, мы не только молимся, но и действуем, доказав, что любим Украинское государство и украинскую церковь... Памятники архитектуры Житомирщины, в которых расположены храмы, должны принадлежать Украинскому государству, а Бог в них должен прославляться на украинском языке», — отметил архиепископ.

По его словам, далее будет проходить юридическая процедура передачи храма.

Сторонники ПЦУ пели гимн Украины, а их оппоненты — песни на церковнославянском языке.

Представители УПЦ МП от комментариев отказались. На месте события патрулировала полиция.

Это первый переход храма к Православной церкви Украины в Житомире с 2014 года.

Крестовоздвиженская церковь является памятником архитектуры местного значения. Она построена в начале ХХ века на Замковой горе — в историческом центре Житомира. В 1930-х годах храм закрыли, а затем передали областному краеведческому музею, и в нем размещалась экспозиция музея природы. В 2011 году областной совет передал церковь УПЦ МП.

Об этом с места события сообщает корреспондент Укринформа.

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