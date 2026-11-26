Кафе «Журналист» (The Journalist), расположенное в здании Национального союза журналистов Украины на Крещатике в Киеве, прекращает работу. Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

«В этом году заканчивается история кафе «Журналист» в здании НСЖУ на Крещатике. В конце 2018 года мы радовались, что в здании Союза появилось кафе — место, где журналисты и медийщики могли встретиться, поговорить или поработать. Название «The Journalist» владельцы кафе выбрали в знак уважения к зданию Союза и его связи с историей украинской журналистики», — написал Томиленко в сети Facebook.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения кафе приостановило работу, но владельцы впоследствии попытались возобновить её, однако из-за ситуации с безопасностью снова были вынуждены остановиться, а теперь решили окончательно прекратить работу.

«Ищем новых арендаторов для помещения площадью 82 кв. м на первом этаже здания, с отдельным входом с Крещатика. Средства от аренды помогают содержать здание и поддерживать журналистов. Киев сейчас непрост для бизнеса, но, возможно, для кого-то локация на Крещатике будет интересной», — добавил председатель НСЖУ.

В Киеве закрывается 25-летнее культовое кафе на улице Городецкого.

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