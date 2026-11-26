С боевых позиций на передовой вывели 13 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые находились в обороне без ротации и отдыха от четырех до почти восьми месяцев, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В частности, одного военного эвакуировали после более чем 230 дней непрерывного пребывания на позициях, а ещё 12 защитников вывели с другого участка фронта, где они более четырёх месяцев держали оборону под постоянными обстрелами.

Освобождению бойцов предшествовали обращения их семей к омбудсмену, после чего Дмитрий Лубинец вместе с командой срочно обратился в Генеральный штаб ВСУ, который оперативно подключился к решению ситуации. В настоящее время все 13 военнослужащих находятся под наблюдением врачей, отдыхают и восстанавливают здоровье, а впереди их ждут отпуск и реабилитация; сам омбудсмен подчеркнул необходимость установления четких сроков пребывания на позициях и обеспечения реальных возможностей для ротации даже в условиях активных боевых действий.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В 152-й бригаде провели сложную ротацию: один военный пробыл на позиции 260 дней.

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка провели более восьми месяцев на позиции на Запорожском направлении. Она находилась настолько близко к российским войскам, что украинские воины слышали их передвижения и разговоры. Эвакуировать защитников раньше было слишком опасно, поэтому они оставались на позиции более 200 дней.

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