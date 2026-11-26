Z pozycji bojowych na linii frontu wycofano 13 żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy pełnili służbę obronną bez rotacji i odpoczynku przez okres od czterech do prawie ośmiu miesięcy – poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

W szczególności jednego żołnierza ewakuowano po ponad 230 dniach nieprzerwanego pobytu na pozycjach, a kolejnych 12 obrońców wycofano z innego odcinka frontu, gdzie przez ponad cztery miesiące utrzymywali pozycje obronne pod ciągłym ostrzałem.

Zwolnieniu żołnierzy poprzedziły apele ich rodzin skierowane do rzecznika praw człowieka, po czym Dmytro Lubinec wraz z zespołem zwrócił się w trybie pilnym do Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, który operatywnie zaangażował się w rozwiązanie tej sytuacji. Obecnie wszystkich 13 żołnierzy pozostaje pod opieką lekarzy, odpoczywa i wraca do zdrowia, a wkrótce czeka ich urlop i rehabilitacja; sam rzecznik praw człowieka podkreślił konieczność ustalenia jasnych terminów przebywania na stanowiskach oraz zapewnienia realnych możliwości rotacji nawet w warunkach aktywnych działań bojowych.

Źródło: pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

W 152. brygadzie przeprowadzono skomplikowaną rotację: jeden żołnierz przebywał na pozycji przez 260 dni.

Żołnierze 225. oddzielnego pułku szturmowego spędzili ponad osiem miesięcy na pozycji na kierunku zaporoskim. Znajdowała się ona tak blisko rosyjskich wojsk, że ukraińscy żołnierze słyszeli ich ruchy i rozmowy. Wcześniejsza ewakuacja obrońców była zbyt niebezpieczna, dlatego pozostawali na pozycji przez ponad 200 dni.

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