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Кав’ярня «Журналіст» (The Journalist), розташована в будівлі Національної спілки журналістів України на Хрещатику в Києві, припиняє роботу. Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"Цього року завершується історія кафе "Журналіст" у будівлі НСЖУ на Хрещатику. Наприкінці 2018-го ми раділи, що в будинку Спілки з’явилася кав’ярня — місце, де журналісти й медійники могли зустрітися, поговорити чи попрацювати. Назву "The Journalist" власники кафе обрали на знак поваги до будівлі Спілки та її зв’язку з історією української журналістики", - написав Томіленко в мережі Facebook.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення кафе призупинило роботу, але власники згодом спробували відновити її, та через безпекову ситуацію знову мусили зупинитися, а тепер вирішили остаточно завершити роботу.

"Шукаємо нових орендарів для приміщення площею 82 кв. м на першому поверсі будівлі, з окремим входом із Хрещатика. Кошти від оренди допомагають утримувати будівлю та підтримувати журналістів. Київ зараз непростий для бізнесу, але, можливо, для когось локація на Хрещатику буде цікавою", - додав голова НСЖУ.

У Києві закривається 25-річна культова кав’ярня на вулиці Городецького.

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