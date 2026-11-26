位于基辅赫雷夏蒂克大街乌克兰国家记者联盟大楼内的“记者”（The Journalist）咖啡馆将停止营业。乌克兰国家记者联盟主席谢尔盖·托米连科宣布了这一消息。

“今年，位于克列什恰蒂克大街乌克兰国家记者联盟大楼内的‘记者’咖啡馆将结束其运营历史。 2018年底，我们曾为协会大楼内开设这家咖啡馆而欣喜——这里是记者和媒体从业者可以相聚、交谈或工作的场所。 咖啡馆的业主们选择‘The Journalist’这一名称，正是为了表达对协会大楼及其与乌克兰新闻业历史渊源的敬意，”托米连科在Facebook上写道。

据他介绍，自全面入侵开始后，该咖啡馆曾暂停营业，但店主随后尝试恢复营业，却因安全形势再次被迫停业，如今决定彻底结束营业。

“我们正在为大楼一楼面积为82平方米、拥有克列什恰蒂克街独立入口的场地寻找新租户。 租金收入有助于维持大楼运营并支持记者。目前基辅的商业环境并不容易，但或许对某些人来说，克列什恰蒂克街的这一地段颇具吸引力，”乌克兰国家记者联盟主席补充道。

基辅戈罗德茨基街上一家拥有25年历史的标志性咖啡馆即将关闭。

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