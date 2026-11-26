Kawiarnia „Dziennikarz” (The Journalist), mieszcząca się w budynku Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy przy ulicy Khreshchatyk w Kijowie, kończy działalność. Poinformował o tym przewodniczący NZDU Serhij Tomilenko.

„W tym roku kończy się historia kawiarni „Dziennikarz” w budynku NSZU przy ulicy Khreshchatyk. Pod koniec 2018 roku cieszyliśmy się, że w budynku Związku pojawiła się kawiarnia – miejsce, gdzie dziennikarze i przedstawiciele mediów mogli się spotkać, porozmawiać lub popracować. Właściciele kawiarni wybrali nazwę „The Journalist” w geście szacunku dla budynku Związku i jego związku z historią ukraińskiego dziennikarstwa” – napisał Tomilenko na Facebooku.

Jak twierdzi, po rozpoczęciu pełnej inwazji kawiarnia zawiesiła działalność, ale właściciele próbowali później ją wznowić, jednak ze względu na sytuację bezpieczeństwa musieli ponownie ją wstrzymać, a teraz postanowili ostatecznie zakończyć działalność.

„Szukamy nowych najemców na lokal o powierzchni 82 m² na parterze budynku, z osobnym wejściem od strony Kresczatyka. Środki z wynajmu pomagają w utrzymaniu budynku i wsparciu dziennikarzy. Kijów to obecnie trudne miejsce dla biznesu, ale być może dla kogoś lokalizacja przy Kreszcatyku okaże się interesująca” – dodał przewodniczący NSZU.

W Kijowie zamyka się kultowa kawiarnia na ulicy Gorodeckiego, działająca od 25 lat.

Czytaj nas na