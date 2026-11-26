Правоохранители разоблачили 24-летнего мужчину, причастного к мошеннической схеме по хищению более 6,2 млн грн с банковских счетов двух киевских компаний. Злоумышленники рассылали поддельные электронные письма якобы от имени Государственной налоговой службы Украины, которые содержали вредоносное программное обеспечение.

Таким образом фигуранты получили доступ к компьютеру бухгалтера предприятий и смогли перевести средства на подконтрольные счета. Правоохранителям удалось заблокировать почти 3 млн грн, которые находились на счетах участников схемы.

В ходе расследования киберполицейские установили, что 24-летний подозреваемый использовал похищенные деньги для приобретения криптовалюты. Правоохранители отследили движение цифровых активов, после чего суд наложил арест на криптоактивы стоимостью 2,7 млн грн.

В ходе обысков в Киеве и Ровенской области полицейские изъяли мобильные телефоны и SIM-карты. Также правоохранители обнаружили цифровые доказательства противоправной деятельности.

Кроме того, следователи проверяют причастность мужчины к легализации средств, похищенных в ходе других кибератак на предприятия.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В Киеве будут судить 34-летнего мужчину, которого обвиняют в присвоении криптовалюты знакомой на сумму около 90 тысяч долларов. Женщина попросила его помочь настроить доступ к криптокошельку, однако после этого со счета начали исчезать средства.



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