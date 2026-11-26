Funkcjonariusze organów ścigania wykryli 24-letniego mężczyznę zamieszanego w oszukańczy schemat, w ramach którego z kont bankowych dwóch kijowskich firm wykradziono ponad 6,2 mln hrywien. Sprawcy rozsyłali fałszywe wiadomości e-mail rzekomo w imieniu Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy, które zawierały złośliwe oprogramowanie.

W ten sposób sprawcy uzyskali dostęp do komputera księgowego przedsiębiorstw i zdołali przelać środki na konta, nad którymi sprawowali kontrolę. Funkcjonariuszom organów ścigania udało się zablokować prawie 3 mln hrywien, które znajdowały się na kontach uczestników oszustwa.

W trakcie śledztwa funkcjonariusze cyberpolicji ustalili, że 24-letni podejrzany wykorzystywał skradzione pieniądze do zakupu kryptowaluty. Funkcjonariusze śledzili przepływ aktywów cyfrowych, po czym sąd nałożył zajęcie na aktywa kryptowalutowe o wartości 2,7 mln hrywien.

Podczas przeszukań w Kijowie i obwodzie rówieńskim policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe i karty SIM. Ponadto funkcjonariusze znaleźli dowody cyfrowe potwierdzające nielegalną działalność.

Ponadto śledczy sprawdzają, czy mężczyzna był zamieszany w pranie pieniędzy skradzionych podczas innych cyberataków na przedsiębiorstwa.

Podejrzanemu postawiono zarzut na podstawie części 5 art. 190 Kodeksu karnego Ukrainy – oszustwo. Kara przewidziana w tym artykule wynosi do 12 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia.

Informację tę podała Narodowa Policja Ukrainy.

W Kijowie odbędzie się proces 34-letniego mężczyzny, którego oskarża się o przywłaszczenie kryptowaluty należącej do znajomej na kwotę około 90 tysięcy dolarów. Kobieta poprosiła go o pomoc w skonfigurowaniu dostępu do portfela kryptowalutowego, jednak po tym z konta zaczęły znikać środki.



Czytaj nas na