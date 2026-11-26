执法部门查获了一名24岁男子，该男子涉嫌参与一起诈骗案，从两家基辅公司的银行账户中盗取了超过620万格里夫纳。 犯罪分子以乌克兰国家税务局的名义发送了含有恶意软件的虚假电子邮件。

通过这种方式，涉案人员获得了企业会计人员的计算机访问权限，并将资金转入了他们控制的账户。执法部门成功冻结了该诈骗团伙成员账户中近300万格里夫纳的资金。

在调查过程中，网络警察查明，一名24岁的嫌疑人利用被盗资金购买了加密货币。 执法部门追踪了这些数字资产的流向，随后法院对价值270万格里夫纳的加密资产下达了扣押令。

在基辅和罗夫诺州进行的搜查中，警方查获了手机和SIM卡。此外，执法部门还发现了证明非法活动的数字证据。

此外，调查人员正在核查该男子是否参与了将其他针对企业的网络攻击中窃取的资金洗钱。

涉案人员已被告知涉嫌违反《乌克兰刑法典》第190条第5款——诈骗罪。该条款规定的刑罚为最高12年有期徒刑并没收财产。

乌克兰国家警察局通报了这一消息。

基辅将对一名34岁男子进行审判，该男子被指控侵占熟人价值约9万美元的加密货币。 该女子曾请他帮忙设置加密货币钱包的访问权限，但此后账户中的资金开始不翼而飞。



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