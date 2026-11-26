В Южноукраинске подрядчику сообщили о подозрении в присвоении бюджетных средств во время ремонта укрытия одного из лицеев.

По данным следствия, он вносил в акты выполненных работ ложные сведения об их объемах и стоимости.

На основании этих документов ему безосновательно перечислили более 226 тыс. грн бюджетных средств. Предпринимателя подозревают в присвоении денег и служебном подлоге.

В августе 2026 года этому же подрядчику уже сообщали о подозрении в присвоении бюджетных средств во время ремонта укрытия другого лицея города.

По инкриминируемым статьям ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, а также запрет на занятие определённых должностей сроком до 3 лет.

Источник: Николаевская областная прокуратура.

Голосеевская окружная прокуратура города Киева завершила расследование и передала в суд дело о хищении бюджетных средств при обустройстве укрытия.

В Голосеевском районе Киева раскрыли схему присвоения почти миллиона гривен бюджетных средств во время капитального ремонта укрытия в здании Голосеевской РГА. Одному из должностных лиц сообщили о подозрении.

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры и постановил расторгнуть договор на реконструкцию с достройкой Мироновского академического лицея и обустройство укрытия. Стоимость контракта превышала 139,4 млн гривен.

Читай нас в