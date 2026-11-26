В Южноукраинске подрядчик присвоил более 226 тыс. грн при ремонте укрытия лицея
В Южноукраинске подрядчику сообщили о подозрении в присвоении бюджетных средств во время ремонта укрытия одного из лицеев.
По данным следствия, он вносил в акты выполненных работ ложные сведения об их объемах и стоимости.
На основании этих документов ему безосновательно перечислили более 226 тыс. грн бюджетных средств. Предпринимателя подозревают в присвоении денег и служебном подлоге.
В августе 2026 года этому же подрядчику уже сообщали о подозрении в присвоении бюджетных средств во время ремонта укрытия другого лицея города.
По инкриминируемым статьям ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, а также запрет на занятие определённых должностей сроком до 3 лет.
Источник: Николаевская областная прокуратура.
Голосеевская окружная прокуратура города Киева завершила расследование и передала в суд дело о хищении бюджетных средств при обустройстве укрытия.
В Голосеевском районе Киева раскрыли схему присвоения почти миллиона гривен бюджетных средств во время капитального ремонта укрытия в здании Голосеевской РГА. Одному из должностных лиц сообщили о подозрении.
Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры и постановил расторгнуть договор на реконструкцию с достройкой Мироновского академического лицея и обустройство укрытия. Стоимость контракта превышала 139,4 млн гривен.