В Хмельницкой области командиру воинской части и двум его подчинённым было предъявлено подозрение. По данным следствия, офицер заставлял военнослужащих ремонтировать свои автомобили вместо выполнения ими служебных задач по противовоздушной обороне.

Под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона установлено, что с августа по ноябрь 2026 года полковник привлекал троих подчиненных к ремонту автомобилей, приобретенных им в США. Вместо выполнения военных обязанностей сержант и двое водителей роты материально-технического обеспечения работали на частной станции технического обслуживания, оборудованной командиром в Хмельницком районе.

Чтобы скрыть отсутствие военнослужащих на службе, командир приказывал вносить их в состав мобильной огневой группы, задачей которой было уничтожение воздушных целей противника. При этом на основании ложных сведений в документах подчиненные продолжали получать денежное довольствие.

В ходе обысков изъяты три автомобиля, 11 кузовов автомобилей, ввезенных из-за рубежа, двигатели, запчасти, документы, компьютерную технику, а также 35,3 тыс. долларов США, 136 тыс. гривен и 4,6 тыс. евро. На территории СТО также обнаружили военное снаряжение, гранаты и элементы боеприпасов.

Командира подозревают в организации уклонения подчиненных от исполнения обязанностей военной службы, двух военнослужащих — в уклонении от их исполнения.

Третий военный, причастный к схеме, по данным следствия, скончался незадолго до её раскрытия.

Суд избрал всем троим подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Командира освободили от должности и перевели в распоряжение командования Воздушных Сил Украины.

Размер нанесенного государству ущерба устанавливается по результатам экспертизы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. Напомним, что в Днепропетровской области командир воинской части заставлял подчиненных строить ему дома. В Ровно командир воинской части заставлял подчинённых строить ему частный дом

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