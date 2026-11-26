Военнослужащий и графический дизайнер Тарас Ищик больше не будет заниматься развитием и техническим сопровождением графической системы Вооруженных Сил Украины, которыми он занимался на добровольной основе с 2023 года. Полномочия по этому направлению переходят к Главному управлению коммуникаций ВСУ.

Ищик пояснил, что выполнял эту работу без должности и реальных полномочий, при этом отметив, что дизайн в армии не будет работать без компетентного управления коммуникациями, а системную работу с графическим дизайном пока построить не удалось. Он уточнил, что из Главного управления коммуникаций ВСУ его не увольняли, поскольку он там не служил, и добавил, что сосредоточится на работе над созданием украинской военной мемориальной культуры.

Руководитель Главного управления коммуникаций ВСУ Александр Тодорчук поблагодарил Ищика за проделанную работу и подтвердил, что между ними нет конфликта, стороны уже обсудили проблемные вопросы и будут налаживать взаимодействие, а само управление будет укреплять свои возможности и компетенции. Благодаря усилиям Тараса Ищика в феврале 2023 года была утверждена коммуникационная стратегия вместе с брендбуком ВСУ, в апреле 2024 года — брендбук как отдельный руководящий документ, а также был создан мемориальный шрифт UAF Memory, разработан национальный шрифт Zakon и издана книга «IN GLORIA VIVET. Концепция украинской военной мемориальной культуры».

Источник: пост военнослужащего и дизайнера Тараса Ищика в Facebook.

Напомним, что в Вооруженных силах появилось Управление стратегических коммуникаций. Основатель зоозащитной организации UAnimals и соучредитель коммуникационного агентства Gres Todorchuk Александр Тодорчук возглавил Главное управление коммуникаций Вооруженных сил Украины.

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