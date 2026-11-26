军人兼平面设计师塔拉斯·伊什奇克将不再负责乌克兰武装部队图形系统的开发和技术维护工作——自2023年以来，他一直以志愿者的身份负责相关事务。 该领域的职权将移交至乌克兰武装部队通信总局。

伊什奇克解释称，他此前是在没有正式职务和实际权限的情况下开展这项工作的，同时指出，如果没有专业的传播管理，军队中的设计工作将无法顺利开展，而目前尚未建立起系统化的平面设计工作机制。 他澄清道，乌克兰武装部队通信总局并未解雇他，因为他从未在该机构服役，并补充说，他将专注于创建乌克兰军事纪念文化。

乌克兰武装部队通信总局局长亚历山大·托多尔丘克对伊什奇克所做的工作表示感谢，并确认双方之间不存在冲突，双方已就存在的问题进行了讨论并将加强合作，具体而言，该总局将提升自身能力和专业素养。 得益于塔拉斯·伊什奇克的努力，2023年2月，乌克兰武装部队的传播战略及品牌手册获得批准， 2024年4月，该品牌手册作为独立的指导文件获得批准；此外，还创建了纪念字体“UAF Memory”，设计了国家字体“Zakon”，并出版了《IN GLORIA VIVET. 乌克兰军事纪念文化概念》一书。

来源：军人兼设计师塔拉斯·伊什奇克在Facebook上的帖子。

值得一提的是，乌克兰武装部队已设立战略传播局。动物保护组织UAnimals的创始人、传播机构Gres Todorchuk的联合创始人亚历山大·托多尔丘克（Oleksandr Todorchuk）出任乌克兰武装部队传播总局局长。

关注我们在