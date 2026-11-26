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Військовослужбовець та графічний дизайнер Тарас Іщик більше не займатиметься розвитком і технічним супроводом графічної системи Збройних Сил України, якими на добровільних засадах опікувався з 2023 року. Повноваження щодо цього напряму переходять до Головного управління комунікацій ЗСУ.

Іщик пояснив, що виконував цю роботу без посад і реальних повноважень, водночас зауваживши, що дизайн у війську не працюватиме без компетентного управління комунікаціями, а системну роботу з графічним дизайном наразі побудувати не вдалося. Він уточнив, що з Головного управління комунікацій ЗСУ його не звільняли, оскільки він там не служив, і додав, що зосередиться на роботі над створенням української військової меморіальної культури.

Очільник Головного управління комунікацій ЗСУ Олександр Тодорчук подякував Іщику за виконану роботу та підтвердив, що між ними немає конфлікту, сторони вже обговорили проблемні питання і налагоджуватимуть взаємодію, а саме управління посилюватиме свої спроможності та компетенції. Завдяки зусиллям Тараса Іщика у лютому 2023 року затвердили комунікаційну стратегію разом із брендбуком ЗСУ, у квітні 2024 року — брендбук як окремий керівний документ, а також було створено меморіальний шрифт UAF Memory, розроблено національний шрифт Zakon і видано книгу «IN GLORIA VIVET. Концепція української військової меморіальної культури».

Джерело: допис військовослужбовця та дизайнера Тараса Іщика у Facebook.

Нагадаємо, що У Збройних силах з’явилось Управління стратегічних комунікацій. Засновник зоозахисної організації UAnimals і співзасновник комунікаційної агенції Gres Todorchuk Олександр Тодорчук очолив Головне управління комунікацій Збройних сил України.

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