里夫内州一名前村委会主席将被没收总价值近580万格里夫纳的不正当资产。这一决定是国家反腐败局（NAZK）对该官员生活方式进行监控后做出的。

涉案资产包括位于里夫内市中心的一处住宅、一艘快艇和一辆卡车。

最高法院下属的民事上诉法院已确认了反腐败事务高级委员会及其上诉分庭作出的相关裁决。

该官员在申报中未申报的财产和收入包括

位于利沃夫市中心的面积为230平方米的住宅及面积为831平方米的土地。该房产总价值近420万格里夫纳，于2019年底由该官员的岳母购入；

一艘价值近100万格里夫纳的快艇，

一块面积为0.25公顷的土地以及

一辆专用卡车，这些资产均由申报人家庭于2023年取得所有权。

缺乏足够的合法收入

对该官员及其家庭成员的收支情况进行分析后发现，其合法收入不足以购置上述财产。

根据国家反腐败局（NAZK）的监测结果，特别反腐败局（SAP）向法院提起诉讼，请求认定相关资产来源不明并将其没收归国家所有。 此外需说明的是，此次核查是基于里夫内州警察总局调查处在庭前调查框架内提供的材料而启动的。



最高反腐败法院（ВАКС）及其上诉庭（АП ВАКС）支持了该诉讼请求。最高法院下设的民事上诉法院确认了这些裁决的合法性。

乌克兰国家反腐败局（NAZK）报道了这一消息。



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