U byłego przewodniczącego rady gminy w obwodzie rówieńskim skonfiskowano nieuzasadnione aktywa o łącznej wartości prawie 5,8 mln hrywien. Decyzja ta była wynikiem monitoringu stylu życia urzędnika, przeprowadzonego przez Narodową Agencję ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK).

Wśród aktywów, o których mowa, znajduje się dom w centrum Równego, łódź motorowa oraz ciężarówka.

Odpowiednią decyzję WAKS i jego izby apelacyjnej potwierdził Sąd Kasacyjny ds. Cywilnych w składzie Sądu Najwyższego.

Jakie mienie i dochody urzędnik nie wykazał w oświadczeniu

dom o powierzchni 230 m² oraz działkę o powierzchni 831 m² w centrum Równego. Nieruchomość o łącznej wartości prawie 4,2 mln hrywien została nabyta pod koniec 2019 roku przez teściową urzędnika;

łódź o wartości prawie 1 mln hrywien,

działkę o powierzchni 0,25 ha oraz

specjalną ciężarówkę, które rodzina składającego oświadczenie nabyła na własność w 2023 roku.

Brak wystarczających legalnych dochodów

Analiza dochodów i wydatków urzędnika oraz członków jego rodziny wykazała brak legalnych dochodów wystarczających do nabycia wymienionego majątku.

Na podstawie wyników monitoringu przeprowadzonego przez NAZK, SAP złożyła do sądu pozew o uznanie aktywów za nieuzasadnione oraz ich przejęcie na rzecz skarbu państwa. Przypomnijmy również, że kontrola została wszczęta na podstawie materiałów wydziału śledczego Głównego Zarządu Policji w obwodzie rówieńskim w ramach postępowania przygotowawczego.



WAKS oraz Apelacja WAKS uwzględniły odpowiedni pozew. Sąd kasacyjny ds. cywilnych w składzie Sądu Najwyższego potwierdził zgodność tych orzeczeń z prawem.

Informuje o tym Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK).



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