Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Mykhailo Drapatiy poparł decyzję byłego szefa sztabu brygady „Azow” Bohdana Krotewicha o powrocie do służby wojskowej. Dał on oficerowi możliwość sformowania własnego zespołu w 42. brygadzie piechoty morskiej.

Na szefa sztabu Krotewicz wybrał byłego dowódcę 47. brygady Oleksandra Szirszina o pseudonimie „Geniusz”.

Cytat: „Krotewicz sam wyraził chęć powrotu do służby wojskowej (...). Główny sztab poparł tę decyzję i właśnie ta jednostka (42. brygada piechoty morskiej – UP) została wybrana wspólnie. Krotewicz otrzymał możliwość stworzenia własnego zespołu”.

Według informacji podanych przez gazetę Bogdan Krotewicz wraz z Aleksandrem Szirszinem zwrócili się do Mykoły Drapatogo z prośbą o mianowanie tego ostatniego szefem sztabu 42. brygady. Naczelny dowódca zgodził się na tę decyzję.

Prawdopodobnie Drapaty liczy, że ta nominacja wzmocni zarówno samą brygadę, jak i obszar jej obrony – obwód chersoński.

Rozmówcy „Ukrainskiej Prawdy”, do których dziennikarze zwrócili się po informacje, pół żartem, pół serio zauważyli, że Krotewicz i Szirszin to bardzo pryncypialni i porywczy oficerowie. Dlatego, jak przypuszczali, współpraca w ramach jednej brygady może nie być łatwa.

Powrót Bogdana Krotewicha do służby oraz przeniesienie Aleksandra Szirszina do brygady bojowej stanowią kontynuację polityki Mykoły Drapatego dotyczącej tzw. rehabilitacji oficerów.

Chodzi o wojskowych, którzy za czasów poprzedniego głównodowodzącego Aleksandra Syrskiego zostali odsunięci od dowodzenia oddziałami lub z tego powodu odeszli ze służby.

Informują o tym źródło w Sztabie Generalnym oraz rozmówcy z Sił Obronnych.

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