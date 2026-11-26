乌克兰武装部队总司令米哈伊洛·德拉帕蒂支持“亚速”旅前参谋长博格丹·克罗特维奇重返军队的决定。 他允许该军官在第42海军陆战旅组建自己的团队。

克罗特维奇任命前第47旅指挥官亚历山大·希尔申（代号“天才”）为参谋长。

直接引语：“克罗特维奇本人表达了重返军队的意愿（……）。总司令部支持这一意愿，并且正是这个部队（第42海军陆战旅——UP）是双方共同选定的。 克罗特维奇获得了组建自己团队的机会。」

据该媒体报道，博格丹·克罗特维奇与亚历山大·希尔申共同向米哈伊尔·德拉帕托伊提出请求，希望任命后者为第42旅参谋长。总司令批准了这一决定。

据推测，德拉帕蒂希望此次任命既能增强旅的战斗力，也能巩固其防区——赫尔松州。

《乌克兰真相》记者为获取信息而采访的知情人士半开玩笑地指出，克罗特维奇和希尔申是原则性极强且脾气火爆的军官。 因此，他们推测，在同一旅内开展合作可能并不容易。

博格丹·克罗特维奇重返军职以及亚历山大·希尔申被调往作战旅，是米哈伊尔·德拉帕托关于所谓军官复职政策的延续。

这里所指的是在前任总司令亚历山大·西尔斯基任内，因被剥夺部队指挥权或因此原因退出现役的军官。

这一消息来自总参谋部的一位消息人士以及国防军的受访者。

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