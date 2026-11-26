Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый поддержал решение бывшего начальника штаба бригады «Азов» Богдана Кротевича вернуться на военную службу. Он предоставил офицеру возможность сформировать собственную команду в 42-й бригаде морской пехоты.

Начальником штаба Кротевич выбрал бывшего командира 47-й бригады Александра Ширшина с позывным «Гений».

Прямая речь: «Кротевич сам выразил желание вернуться на военную службу (...). ГК поддержал это желание, и именно это подразделение (42-ю бригаду морской пехоты – УП) было выбрано совместно. Кротевич получил возможность сформировать собственную команду».

По данным издания, Богдан Кротевич вместе с Александром Ширшиным обратились к Михаилу Драпатому с просьбой назначить последнего начальником штаба 42-й бригады. Главнокомандующий одобрил такое решение.

Вероятно, Драпатый рассчитывает, что это назначение укрепит как саму бригаду, так и район её обороны — Херсонскую область.

Собеседники «Украинской правды», к которым журналисты обращались за информацией, полушутя отмечали, что Кротевич и Ширшин — очень принципиальные и вспыльчивые офицеры. Поэтому, как они предполагали, сотрудничество в рамках одной бригады может оказаться непростым.

Возвращение Богдана Кротевича на службу и перевод Александра Ширшина в боевую бригаду являются продолжением политики Михаила Драпатого в отношении так называемой реабилитации офицеров.

Речь идет о военных, которые во времена предыдущего главнокомандующего Александра Сырского были отстранены от управления войсками или уволились со службы по этой причине.

Об этом сообщает источник в Генеральном штабе и собеседники в Силах обороны.

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