Драпатый поддержал решение Кротевича вернуться на службу, предоставив ему право формировать команду
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Михаил Драпатый поддержал решение бывшего начальника штаба бригады «Азов» Богдана Кротевича вернуться на военную службу. Он предоставил офицеру возможность сформировать собственную команду в 42-й бригаде морской пехоты.
Начальником штаба Кротевич выбрал бывшего командира 47-й бригады Александра Ширшина с позывным «Гений».
Прямая речь: «Кротевич сам выразил желание вернуться на военную службу (...). ГК поддержал это желание, и именно это подразделение (42-ю бригаду морской пехоты – УП) было выбрано совместно. Кротевич получил возможность сформировать собственную команду».
По данным издания, Богдан Кротевич вместе с Александром Ширшиным обратились к Михаилу Драпатому с просьбой назначить последнего начальником штаба 42-й бригады. Главнокомандующий одобрил такое решение.
Вероятно, Драпатый рассчитывает, что это назначение укрепит как саму бригаду, так и район её обороны — Херсонскую область.
Собеседники «Украинской правды», к которым журналисты обращались за информацией, полушутя отмечали, что Кротевич и Ширшин — очень принципиальные и вспыльчивые офицеры. Поэтому, как они предполагали, сотрудничество в рамках одной бригады может оказаться непростым.
Возвращение Богдана Кротевича на службу и перевод Александра Ширшина в боевую бригаду являются продолжением политики Михаила Драпатого в отношении так называемой реабилитации офицеров.
Речь идет о военных, которые во времена предыдущего главнокомандующего Александра Сырского были отстранены от управления войсками или уволились со службы по этой причине.
Об этом сообщает источник в Генеральном штабе и собеседники в Силах обороны.