Żołnierz i grafik Taras Iszczyk nie będzie już zajmował się rozwojem i obsługą techniczną systemu graficznego Sił Zbrojnych Ukrainy, którym zajmował się na zasadzie wolontariatu od 2023 roku. Uprawnienia w tym zakresie przechodzą do Głównego Zarządu ds. Komunikacji Sił Zbrojnych Ukrainy.

Iszczik wyjaśnił, że wykonywał tę pracę bez zajmowania stanowiska i rzeczywistych uprawnień, zaznaczając jednocześnie, że projektowanie w wojsku nie będzie funkcjonować bez kompetentnego zarządzania komunikacją, a nie udało się na razie zbudować systemowego podejścia do projektowania graficznego. Precyzował, że nie został zwolniony z Głównego Zarządu Komunikacji Sił Zbrojnych Ukrainy, ponieważ tam nie służył, i dodał, że skoncentruje się na pracy nad tworzeniem ukraińskiej kultury pamięci wojskowej.

Szef Głównego Zarządu ds. Komunikacji Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Todorczuk podziękował Iščikowi za wykonaną pracę i potwierdził, że między nimi nie ma konfliktu, strony omówiły już problematyczne kwestie i będą nawiązywać współpracę, a konkretnie zarząd będzie wzmacniał swoje możliwości i kompetencje. Dzięki staraniom Tarasa Iszczyka w lutym 2023 roku zatwierdzono strategię komunikacyjną wraz z brandbookiem Sił Zbrojnych Ukrainy, w kwietniu 2024 r. – brandbook jako odrębny dokument wytyczający kierunki działania, a także stworzono czcionkę upamiętniającą UAF Memory, opracowano czcionkę narodową Zakon oraz wydano książkę „IN GLORIA VIVET. Koncepcja ukraińskiej kultury pamięci wojskowej”.

Źródło: wpis żołnierza i projektanta Tarasa Iszczyka na Facebooku.

Przypomnijmy, że w Siłach Zbrojnych powstało Biuro Komunikacji Strategicznej. Założyciel organizacji na rzecz ochrony zwierząt UAnimals i współzałożyciel agencji komunikacyjnej Gres Todorchuk, Oleksandr Todorchuk, stanął na czele Głównego Biura Komunikacji Sił Zbrojnych Ukrainy.

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