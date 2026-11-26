W obwodzie chmielnickim postawiono zarzuty dowódcy jednostki wojskowej oraz dwóm jego podwładnym. Zgodnie z ustaleniami śledztwa oficer wykorzystywał żołnierzy do naprawy własnych samochodów zamiast wywiązywania się przez nich z zadań służbowych w zakresie obrony przeciwlotniczej.

Pod kierownictwem procesowym Specjalnej Prokuratury w Chmielnickim ds. Obrony Regionu Zachodniego ustalono, że od sierpnia do listopada 2026 roku pułkownik angażował trzech podwładnych do naprawy samochodów, które nabył w Stanach Zjednoczonych. Zamiast wykonywać obowiązki wojskowe sierżant i dwaj kierowcy z kompanii zaopatrzenia materialno-technicznego pracowali w prywatnym warsztacie samochodowym, urządzonym przez dowódcę w rejonie chmielnickim.

Aby ukryć nieobecność żołnierzy na służbie, dowódca nakazał wpisywanie ich do składu mobilnej grupy ogniowej, której zadaniem było niszczenie powietrznych celów wroga. Jednocześnie, na podstawie fałszywych informacji zawartych w dokumentach, podwładni nadal otrzymywali wynagrodzenie.

Podczas przeszukań zabezpieczono trzy samochody, 11 karoserii samochodów sprowadzonych z zagranicy, silniki, części zamienne, dokumenty, sprzęt komputerowy, a także 35,3 tys. dolarów amerykańskich, 136 tys. hrywien i 4,6 tys. euro. Na terenie warsztatu naprawczego znaleziono również wyposażenie wojskowe, granaty i elementy amunicji.

Dowódca jest podejrzany o organizowanie uchylania się podwładnych od wykonywania obowiązków służby wojskowej, a dwóch żołnierzy – o uchylanie się od ich wykonywania.

Trzeci żołnierz, zamieszany w tę aferę, według danych śledztwa zmarł na krótko przed jej ujawnieniem.

Sąd zastosował wobec wszystkich trzech podejrzanych środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji. Dowódca został zwolniony ze stanowiska i przekazany do dyspozycji dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy.

Wysokość szkód wyrządzonych państwu zostanie ustalona na podstawie wyników ekspertyzy. Informuje o tym Biuro Prokuratora Generalnego. Przypomnijmy, że w obwodzie dniepropetrowskim dowódca jednostki wojskowej zmuszał podwładnych do budowy domów dla siebie. W Równem dowódca jednostki wojskowej zmuszał podwładnych do budowy dla niego prywatnego domu

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