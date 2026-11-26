在赫梅利尼茨基州，某军事单位指挥官及其两名下属被通报涉嫌犯罪。据调查显示，该军官利用军人修理其私人车辆，而非让他们执行防空任务。

在赫梅利尼茨基西部地区国防专项检察院的程序指导下，调查查明：2026年8月至11月期间，该上校指使三名下属修理其从美国购入的车辆。 后勤保障连的一名中士和两名司机，本应履行军事职责，却在指挥官于赫梅利尼茨基区设立的私人维修站工作。

为了掩盖这些军人缺勤的事实，该指挥官下令将他们编入移动火力小组，该小组的任务是摧毁敌方空中目标。与此同时，基于文件中的虚假信息，这些下属继续领取着薪金。

在搜查过程中，查获了三辆汽车、11个从国外进口的汽车车身、 发动机、零部件、文件、计算机设备，以及3.53万美元、13.6万格里夫纳和4600欧元。在维修站内还发现了军事装备、手榴弹和弹药部件。

该指挥官被怀疑组织下属逃避服兵役，两名军人则被怀疑逃避服兵役。

据调查显示，涉案的第三名军人于该案被揭发前不久死亡。

法院对三名嫌疑人均采取了羁押候审的预防措施，但允许交保候审。该指挥官已被免职，并调至乌克兰空军司令部麾下。

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