在日托米尔举行的全体会议上，教区信众支持将圣十字架升天主教座堂从隶属于莫斯科牧首区乌克兰东正教会的状态转入乌克兰东正教会。

当天上午，教堂内举行了礼拜仪式。据教友们介绍，此次礼拜是为了纪念圣约翰·金口。随后，乌克兰东正教会的信众抵达现场，并组织了关于教堂转归事宜的会议。

乌克兰东正教莫斯科牧首区（УПЦ МП）的教友聚集在教堂的台阶和院内，而教堂大门外则聚集了支持乌克兰东正教（ПЦУ）的信徒，他们投票赞成教堂转归乌克兰东正教。然而，他们被阻止进入教堂院内。

随乌克兰东正教会代表一同到场的还有日托米尔和波利斯基大主教弗拉基米尔（什拉帕克）。

“我们必须向我们的战士们表明，在这里，在后方，我们不仅在祈祷，更在付诸行动，以此证明我们热爱乌克兰国家与乌克兰教会…… 位于日托米尔地区的建筑遗产——其中包含教堂——应归属乌克兰国家，而其中对上帝的赞美必须使用乌克兰语，”这位大主教指出。

据他介绍，接下来将进行教堂所有权移交的法律程序。

乌克兰东正教会的支持者们齐声高唱乌克兰国歌，而他们的反对者则用教会斯拉夫语唱着圣歌。

乌克兰东正教会莫斯科 Patriarchate 代表拒绝发表评论。现场有警察巡逻。

这是自2014年以来，日托米尔首座教堂移交至乌克兰东正教会的案例。

圣十字架教堂是一处地方级建筑遗产。它建于20世纪初，位于齐托米尔历史中心——城堡山上。 20世纪30年代，该教堂被关闭，随后移交给了地区地方志博物馆，并曾作为自然博物馆的展厅使用。2011年，地区议会将该教堂移交给了乌克兰东正教会莫斯科 Patriarchate。

乌克兰通讯社记者从现场发回了这一报道。

乌克兰东正教会（PCU）接管了这座曾为塔拉斯·舍甫琴科举行告别仪式的教堂。

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