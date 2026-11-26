У бывшего председателя поселкового совета в Ровенской области конфискуют имущество на сумму почти 6 млн грн
У бывшего председателя поселкового совета в Ровенской области конфискуют необоснованные активы общей стоимостью почти 5,8 млн грн. Такое решение стало результатом мониторинга образа жизни чиновника, проведенного Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК).
Среди активов, о которых идет речь, — дом в центре Ровно, катер и грузовик.
Соответствующее решение ВАКС и его апелляционной палаты подтвердил Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда.
Какое имущество и доходы чиновник не указал в декларации
дом площадью 230 кв. м и земельный участок площадью 831 кв. м в центре Ровно. Недвижимость общей стоимостью почти 4,2 млн грн в конце 2019 года приобрела теща чиновника;
катер стоимостью почти 1 млн грн,
земельный участок площадью 0,25 га и
специальный грузовик, которые семья декларанта приобрела в собственность в 2023 году.
Отсутствие достаточных законных доходов
Анализ доходов и расходов должностного лица и членов его семьи подтвердил отсутствие законных доходов, достаточных для приобретения указанного имущества.
На основании результатов мониторинга НАЗК САП обратилась в суд с иском о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства. Напомним также, что проверка была начата на основании материалов следственного управления ГУНП Ровенской области в рамках досудебного расследования.
ВАКС и АП ВАКС удовлетворили соответствующий иск. Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил законность этих решений.
Об этом сообщает НАЗК.
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