0:00 / 0:00

У Південноукраїнську підряднику повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів під час ремонту укриття одного з ліцеїв.

За даними слідства, він вносив до актів виконаних робіт неправдиві відомості про їхні обсяги та вартість.

На підставі цих документів йому безпідставно перерахували понад 226 тис. грн бюджетних коштів. Підприємця підозрюють у привласненні грошей та службовому підробленні.

У серпні 2026 року цьому ж підряднику вже повідомляли про підозру у привласненні бюджетних коштів під час ремонту укриття іншого ліцею міста.

За інкримінованими статтями йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади до 3 років.

Джерело: Миколаївська обласна прокуратура.

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва завершила розслідування та передала до суду справу щодо розкрадання бюджетних коштів під час облаштування укриття.

У Голосіївському районі Києва викрили схему заволодіння майже мільйоном гривень бюджетних грошей під час капітального ремонту укриття у будівлі Голосіївської РДА. Одному з посадовців повідомили про підозру.

Господарський суд Київської області задовольнив позов ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури та ухвалив розірвати договір на реконструкцію з добудовою Миронівського академічного ліцею і облаштування укриття. Вартість контракту перевищувала 139,4 млн гривень.

Читай нас у