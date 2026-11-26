11月27日（星期五），乌克兰西部四个州预计将出现大雪。积雪厚度可能增加8至20厘米。

此外，道路上预计会出现湿雪积聚和结冰现象。

降雪将覆盖利沃夫州、伊万诺-弗兰科夫斯克州、特尔诺皮尔州和切尔诺夫策州。除北部和东北部地区外，乌克兰几乎全境都将出现湿雪和普通雪。 喀尔巴阡地区和南部预计将有降雨。

夜间气温将降至-1…-6°，白天则在-3°至+3°之间。喀尔巴阡地区和南部地区将更为温暖——日间气温在+2°至+8°之间。

基辅预计无降水。夜间气温为-1…-3°，白天气温接近0°。

由于湿雪和夜间霜冻，道路上，特别是该国西部地区，将出现结冰现象。建议司机增加车距，因为在湿滑路面上，制动距离会显著增加。

来源：乌克兰水文气象中心。

11月25日，喀尔巴阡山地区已呈现出真正的冬季景象：高海拔地区积雪覆盖，部分区域还出现了积雪结块现象。近期降雪不会减少，因为夜间气温还将进一步下降。

11月24日晚，基辅迎来一场降雪。 街道和人行道逐渐被白雪覆盖，首都银装素裹的画面也出现在了网络上。与此同时，基辅市民在道路和人行道上行走时应格外小心——由于路面结冰，在市内出行可能会很危险。

关注我们在