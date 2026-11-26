11月19日和20日，乌克兰向德国和土耳其移交了两名因涉嫌诈骗而被国际通缉的外国人。

被引渡至德国的是一名男子，他涉嫌参与一个犯罪团伙，该团伙骗取受害者超过200万格里夫纳。

该男子于2026年8月在基辅州被捕。此前，在2019年底，他曾在乌克兰被捕，但当时未被引渡。

一名44岁的公民被移交至土耳其，该人因18项罪名被判处总计近65年监禁。 在2015年至2021年期间，他通过欺诈手段侵占公民资金，盗用他人银行卡并在未经账户持有人同意的情况下进行金融交易。其行为至少造成20人受害。 该男子于2026年6月在试图经“马马利加”边境检查站出境时被捕。

此次引渡是根据总检察长办公室和司法部的决定，在进行相关核查并与两国执法机构合作后进行的。

来源：乌克兰总检察长办公室。

挪威将一名来自特尔诺皮尔州的银行前雇员引渡至乌克兰，该男子涉嫌侵吞该金融机构客户资金约100万格里夫纳。该男子已被列入国际通缉名单。

日本将俄罗斯网络犯罪团伙“Qilin”的一名疑似头目引渡至德国，该团伙曾向全球各地的公司勒索数亿美元。 据北莱茵-威斯特法伦州内政部长赫伯特·罗伊尔称，该嫌疑人是在日本度假期间被捕的。

一名30岁的文尼察州居民因涉嫌组织非法将男性人员偷渡过国境，已被引渡回乌克兰。回国后，他随即被羁押。

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