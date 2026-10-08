Японія екстрадувала до Німеччини ймовірного лідера хакерів Qilin

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Японія екстрадувала до Німеччини одного з імовірних лідерів російського кіберзлочинного угруповання «Qilin», яке вимагало сотні мільйонів доларів у компаній по всьому світу. За словами міністра внутрішніх справ землі Північний Рейн-Вестфалія Герберта Ройля, підозрюваного затримали в Японії під час відпустки.

Німецькі правоохоронці називають «Qilin» однією з найагресивніших кіберзлочинних організацій. З 2024 року угруповання вимагало загалом близько 2,9 млрд доларів США щонайменше у 4 тисяч компаній та установ. Поліція Німеччини проникала в угруповання, місяцями вела спостереження та відстежила криптовалютні транзакції, пов'язані з його учасниками.

Серед найбільших атак та наслідків діяльності хакерів зафіксовано такі:

* вимагання коштів у щонайменше 30 підприємств на території німецької землі Північний Рейн-Вестфалія;

* масштабна кібератака на Національну службу охорони здоров’я Великої Британії, через яку було зірвано понад 10 тисяч прийомів у лікарів;

* атака на японський пивоварний концерн «Асахі», яка порушила системи замовлень і доставки та призвела до падіння акцій компанії.

Про це повідомляє Про це повідомляє DW.

Українського ІТ-фахівця засудили у Цюриху до 12 років і дев’яти місяців позбавлення волі за участь у кібератаках із використанням програм-вимагачів. Також суд заборонив йому в’їзд до Швейцарії на 10 років.

Невідомий хакер викрав із гаманця Liquid Network близько 4 тисяч біткоїнів вартістю приблизно $340 млн, а згодом повернув більшу частину активів. Liquid Network призупинила роботу до врегулювання інциденту.

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